Минулої доби у зоні АТО не було втрат серед військових – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

Він зазначив, що «за минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений».

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу, 6 березня бойовики 38 разів обстріляли сили антитерористичної операції.

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