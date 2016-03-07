Минулої доби у зоні АТО не було втрат серед військових – Лисенко
12:49, 07 березня 2016Війна
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Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець.
Лисенко заявляє про відсутність втрат 6 березня / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.
Він зазначив, що «за минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, жоден з українських військовослужбовців не загинув і не був поранений».
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу, 6 березня бойовики 38 разів обстріляли сили антитерористичної операції.
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