Донбас на порозі техногенної катастрофи: Донецька фільтрувальна станція припинила роботу

Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через провокації терористів, без водопостачання залишились 400 тис. осіб.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожМЗС застерігає бойовиків від загострення безпекової ситуації на Донбасі - заява

У повідомленні нагадується, що Донецька фільтрувальна станція є об’єктом соціального значення та перебуває на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням терористичної організації «ДНР».

Сьогодні станція припинила свою роботу, що може спричинити техногенну катастрофу, оскільки без води залишились 400 тисяч мешканців Донецької області.

У штабі пояснили, що припинення роботи станції відбулось через те, що злочинці вкотре здійснюють провокації з метою дискредитації Збройних сил України та подальшого їх звинувачення у порушенні Мінських домовленостей.

Зокрема, НЗФ було створено декілька мобільних груп, які встановили на вантажні автомобілі міномети 82 калібру. Ці мобільні групи здійснюють неприцільні обстріли як району навколо даної станції, так і самої станції. Крім того, ведеться неприцільний ворожий снайперський обстріл з метою звинуватити в обстрілах ЗСУ.

Читайте такожБойовики протягом доби обстріляли сили АТО рекордну кількість разів - понад 70

У штабі АТО наголосили, що на території даного району немає жодного підрозділу Збройних сил України. «Ніяких активних дій з боку українських військ з метою оволодіння об’єктом не відбувається. Всі заяви стосовно даного інциденту не відповідають дійсності та є черговим фейком НЗФ», - підкреслили у штабі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні МЗС України оприлюднило заяву щодо загострення ситуації на Донбасі, в якій, серед іншого, наголосило, що Росія повинна усвідомлювати, що у разі руйнування Донецької фільтрувальної станції, відновлення якої її представники погодили у рамках Робочої підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи, у регіоні може спалахнути епідемія дизентерії та гепатиту.