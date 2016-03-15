Під час боїв на Авдіївському напрямку поранено 19 російських військових – розвідка

Учора під час бойових зіткнень на Авдіївському напрямку було поранено 19 російських військових.

Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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«Зафіксовано значні санітарні втрати в підрозділах 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ, що беруть участь у бойових зіткненнях на Авдіївському напрямку. 14 березня ц.р. до міської клінічної лікарні та лікарні №4 м.Донецька доставлено 19 поранених», - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також встановила, що командуючим 1-го армійського корпусу (АК) генерал-майором збройних сил РФ Асаповим для відновлення боєздатності 11-го окремого мотострілецького полку направлено близько 220 осіб зі складу батальйону “Восток” (Донецьк).

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські бойовики 42 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції, з них 29 - на Донецькому напрямку.