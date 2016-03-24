Терористи атакували опорний пункт сил АТО біля Новотроїцького, відбувся прямий бій

Про це повідомляє сайт міста Маріуполя з посиланням на спікера сектора "Маріуполь" Олександра Кіндсфатера.

За його словами, 23 березня в секторі "Маріуполь" на позиції ЗСУ біля Новотроїцького була здійснена атака підрозділом формувань "ДНР".

"Під прикриттям вогню з мінометів 120 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів до опорного пункту українських силовиків на відстань 300 метрів підійшла група ДНРівців", - йдеться у повідомленні.

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Відзначається, що "ДРГ відкрила вогонь, намагаючись захопити укріплення. Вогнем у відповідь атаку було зупинено. Нападники відступили, зазнавши втрат".

Спікер сектора "Маріуполь" також повідомив, що "формування "ДНР" зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів вели вогонь по позиціях українських силовиків біля Новотроїцького (3 обстріли), Гнутового (1 обстріл), Широкиного (1 обстріл). Обстріл здійснювалися з 2:55 по 16:40". Вогонь у відповідь ЗСУ відкривали 4 рази.

Постраждалих серед особового складу українських військових немає.

За минулу добу над сектором зафіксовано проліт безпілотника в районі Богданівки.