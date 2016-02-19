Безпілотники з бомбами здійснили три нальоти на тиловий пункт ЗСУ в Донецькій області - волонтер

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook волонтер Роман Доник.

"Мета - склад боєприпасів. Не три БПЛА, а три нальоти. Перший ввечері, вночі два. Бомби погасили, все локалізували", - повідомив він.

За його словами, близько місяця тому біля "Десни" (Навчальний центр ЗСУ - УНІАН) також було помічено безпілотник: "йшов уздовж дороги, швидше за все на ручному управлінні. Що це було, поки не ясно, але запобіжні заходи прийнято. А ось на тиловий пункт управління 93 ОМБр був повітряний наліт у чистому вигляді".

Читайте такожРосійські окупанти за день провели сім розвідпольотів вздовж адмінкордону Криму

Він також зазначив, що більшість систем ППО надмалі цілі на наднизьких висотах практично не визначають.

"БУК, здається, виявляє, але БУКів не натикаєш біля кожного місця зберігання боєприпасів. Єдиний дієвий захист, це наші хлопці зенітники. ЗУшки, "Шилки". Але в темне небо стріляти по рухомій дрібній цілі, це теж складно. Потрібні прожектори. Штуки 3-4. Нехай не супер потужні, але працюючі", - підсумував волонтер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні на складі боєприпасів військової частини в Запорізькій області вибухнули бомби, скинуті з безпілотного літального апарату (БПЛА).