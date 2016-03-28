У розвідці повідомили про чергові втрати серед російських військових на Донбасі

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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"Зафіксовані чергові втрати особового складу розвідувальних підрозділів 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ. 25-26 березня в районі Широкиного і Комінтернового отримали поранення п'ять російських військовослужбовців, які діяли у складі диверсійно-розвідувальних груп", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще семеро отримали поранення.