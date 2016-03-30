Неспокійна ситуація на південь від Донецька: бойовики застосовують "джентельменський набір" вогневих засобів - ІС

Географія обстрілів розширюється - тепер їх фіксують на низці ділянок, які досі були відносно спокійними, повідомив він "Апострофу".

Бойовики, за його словами, почали стріляти на Луганському напрямку і досить активно стріляють південь від Донецька - в районі Докучаєвська, Гнутового, Павлополя, Талаківки, Широкиного.

У районі Авдіївки на Донецькому напрямку бойові дії йдуть у перманентному порядку. Бойовики наполегливо намагаються відсунути українські підрозділи від дороги на Горлівку, яку ті впевнено контролюють вогнем, утримуючи промзону Авдіївки.

Вчора бої знову активізувалися в околиці Горлівки, де бойовики намагаються відтіснити підрозділи ЗСУ з позицій в районі Зайцевого і Жованки, досить активно також ними обстрілюються позиції українських військ у районі Леніне - Майорск.

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"Наміри противника зрозумілі, він хоче відтіснити українські підрозділи подалі від важливих для них у тактичному значенні ділянок і позицій. Для цього вони досить активно застосовують досить різноманітний "джентельменський набір" вогневих засобів ураження і постійно провокують зіткнення з передовими українськими підрозділами дією своїх невеликих піхотних груп, до посиленого взводу (іноді за підтримки бронетехніки), а також ДРГ", - розповіли в ІС.

Неспокійно і в районі Докучаєвська, де українські опорні й спостережні пункти (в основному, на ділянці в районі села Новотроїцьке) протягом кількох останніх днів неодноразово потрапляли під масований вогонь ворожих мінометів і гранатометів.

"Незважаючи на те, що на окремих ділянках противник веде активне перегрупування своїх сил і засобів, накопичення боєкомплекту, а також інших предметів матеріально-технічного постачання (основний обсяг поставок здійснюється автотранспортом), очевидних і однозначних ознак підготовки бойовиків до широкомасштабного наступу поки не проглядається", - підсумував Машовець.