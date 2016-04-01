Епіцентром бойових дій залишається Авдіївка: позиції сил АТО обстріляли з гранатометів і мінометів

Про це повідомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Зосередивши вогонь мінометів та артилерії у бік українських захисників ворог завдав 30 потужних ударів зухвало використовуючи заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння калібрів від 82 до 152 мм", - йдеться в повідомленні.

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На донецькому напрямку бойовики неодноразово обстрілювали сили АТО в районах Зайцевого, Майорська та шахти Бутівка. Епіцентром бойових дій за вказаний період залишається Авдіївка. "Тут по позиціях наших бійців противник бив 16 разів використовуючи одночасно ствольну артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Важке озброєння бандитські угрупування застосовують і відносно місцевих мешканців в так званій промисловій зоні. Бойовики мають на меті послабити позиції наших військ та посіяти паніку серед людей, звинувачуючи українську сторону в нехтуванні мирних домовленостей", - зазначили в прес-центрі.

На маріупольському напрямку активність ворога теж була високою. "В бік українських позиції поблизу Водяного, Талаківки, Новотроїцького, Широкіного, Мар’їнки та Гнутового найманці теж активно використовували заборонену зброю", - підсумували в прес-центрі.