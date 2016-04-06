В ОБСЄ закликали бойовиків вирішити питання з відкриттям пункту пропуску "Золоте" в Луганській області

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання контактної групи.

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"Пункт пропуску «Золоте» був предметом обговорення в гуманітарній групі. Я сподівався, що він функціонуватиме в найближчому майбутньому. Проте, не можу приховати своє розчарування тим, що ми не досягли наразі того успіху, на який ми сподівалися. Я закликаю сторони, зокрема ОРЛО, нарешті оперативно і позитивно вирішити це питання", - заявив Сайдік.

Як повідомляв УНІАН, автомобільний контрольний пункт в'їзду-виїзду в районі міста Золоте Луганської області відкрився 31 березня. Однак у другій половині того ж дня він був закритий за розпорядженням Луганської обласної ВЦА спільно із силовими і правоохоронними органами, щоб не наражати людей на небезпеку.

Як заявив голова обласної держадміністрації Георгій Тука, бойовики встановили залізобетонні блоки і не пропускають людей і автомобілі в обох напрямках.

За словами Туки, Луганська обласна ВЦА звернулася до представників місії ОБСЄ з проханням допомогти вирішити питання.