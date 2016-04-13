Бойовики протягом дня здійснили вже 32 обстріли в зоні АТО, з них 15 по Авдіївці – штаб
Впродовж сьогоднішнього дня в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 32 випадки порушення режиму тиші.
Про це повідомляє прес-центр АТО в Facebook.
"В зоні проведення АТО зафіксовано 32 випадки порушень режиму тиші. В напрямку Авдіївки бойовики здійснили 15 обстрілів наших позицій з мінометів та озброєння меншого калібру. Під розривами мін калібру 120 мм та 82 мм опинилися і захисники Майорська та Водяного, а поблизу Зайцевого ворог одночасно з мінометами здійснив вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається також, що з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї було нанесено вогонь по підрозділах українських військ у Пісках, а у Мар’їнці знову було виявлено ворожих снайперів. Намагаючись виснажити українських бійців, бандити стріляли по українських бійцях як прицільно, так і хаотично.
За вказаний період українські Збройні сили три рази відкривали вогонь у відповідь на напрямках безпосереднього наближення противника до передової лінії оборони.