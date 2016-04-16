За добу в зоні АТО поранено одного українського військового

Впродовж минулої доби в зоні проведення Антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, один боєць зазнав поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добі внаслідок активних бойових дій жоден український воїн не загинув, але один отримав поранення", - сказав Лисенко. Він зауважив, що сталося це внаслідок обстрілів українських позицій під Авдіївкою.