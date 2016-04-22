В ОБСЄ розповіли про танки та важку техніку бойовиків у Луганську

Про це йдеться у звіті за 21 квітня, опублікованому сьогодні.

Читайте такожУкраїнські військові знищили мінометний розрахунок бойовиків на Донбасі (відео)

"У порушення пов`язаних з відведенням (озброєння) визначених місць, СММ побачила сім танків (Т-72) у контрольованому "ЛНР" Луганську", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "у порушення пов`язаних з відведенням (озброєння) визначених місць, СММ бачила у Луганську сім 122-мм ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град", сім 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", та десять гаубиць на буксирі (п`ять 152-мм 2A65 Мста-Б, і п`ять 122-мм Д-30)", - сказано у повідомленні.

Також підконтрольній бойовикам "ДНР" спостерігачі бачили бронетанкову техніку та зенітні установки у "зоні безпеки" біля лінії зіткнення.

Зокрема, 20 квітня представники місії неподалік від Ясинуватої зафіксували зенітну установку ЗУ-23, яка рухалася на буксирі військового КамАЗу на захід. Спостерігачі також бачили бронетранспортер БТР-80 та бойову машину піхоти у Донецьку.

Читайте такожУкраїнські спецслужби за рік припинили діяльність понад 300 ДРГ - Порошенко

Крім того, на підконтрольних Києву територіях СММ зафіксувала чотири 82-мм міномети 2Б9 у різних районах Луганської області. Так, вранці два таких міномети завантажили на дві військові вантажівки, які рухалися на північ неподалік села Передільське (24 км на північний захід від Луганська), а також на початку дня два таких міномети помітили на вантажівках, які рухалися на південь поруч з селом Войтове (33 км на північний захід від Луганська).