Як у Маріуполі проходили навчання з оборони будівлі главку поліції від терористів (фоторепортаж)

Як повідомляють у прес-службі маріупольської поліції, у навчаннях взяли участь співробітники поліції Донеччини спільно з Нацгвардією та службою з надзвичайних ситуацій.

"Проаналізувавши десятки нападів бойовиків на режимні об’єкти, поліція Донеччини розробила ефективний механізм захисту. Його розписано буквально по хвилинах", - зазначають у прес-службі.

За легендою, понад 200 людей приходять під управління поліції під виглядом "мітингарів". Загін поліцейських зі щитами створює бар’єр, до натовпу виходить переговірник, який пропонує громадянам сформувати ініціативну групу для спілкування з керівництвом поліції. Однак озброєні штурмовики вбивають охорону та потрапляють на територію главку відразу з двох входів.

За лічені хвилини особовий склад мобілізується. Вводиться в дію план "Фортеця", загін з оборони будівлі та снайперські розрахунки займають свої позиції та тримають кругову оборону. Жінки терміново евакуюються у сховище.

У цей час за командою оперативного чергового усі під’їзди до главку блокуються групами швидкого реагування, нарядами доданих сил поліції, аби до зони протистоянні не потрапили мирні мешканці. За сигналом тривоги на допомогу поліції прибувають бійці Нацгвардії на "Спартанах", які перекривають шляхи відходу "терористам" та надають нападникам відсіч.

У дворі будівлі відсіч нападникам надають поліцейські, які ведуть вогонь на ураження з ДОТів. Штурмові групи поліції з числа спецпризначенців під прикриттям важкої техніки за кілька хвилин "зачищають" територію, злочинців, які за вимогою поліції складають зброю, затримують та поміщують в автозак.

Також в ході комплексних навчань поліцейські відпрацювали варіант, коли під час штурму займається будівля главку. Пожежа швидко поширюється, але завдяки оперативному інформуванню співробітників ДСНС та чітким діям, її вдається швидко загасити та евакуювати з будівлі людей. Для гасіння пожежі рятувальники розгорнули пожежну магістраль – 10 пожежних "рукавів".

"Вже вдруге ми проводимо навчання такого масштабу із захоплення та звільнення будівлі главку. Майже 2 роки тому такі події розгортались у Маріупольському управлінні поліції на вул. Георгієвській, загинули правоохоронці. На той період співробітники міліції не були готові протистояти людям зі зброєю. Вони виконували свої безпосередні обов’язки – розкриття злочинів, охорона громадського правопорядку. Сьогодні поліцейські відрізняються від колишньої міліції у рази. Вони здатні зі зброєю в руках стати на захист держави", - зазначив начальник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Київщині пройшли навчання бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії.