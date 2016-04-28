На Київщині пройшли навчання бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії (фоторепортаж)

Військові НГУ серед іншого відпрацювали стрільби в лісосмузі та танкові маневри, а також бойові дії з використанням іншої бронетехніки.

Як повідомляв УНІАН, раніше військове телебачення України опублікувало ексклюзивний відеозапис підготовки десантників ЗСУ у Львівській області під керівництвом іноземних інструкторів.