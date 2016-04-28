На Київщині пройшли навчання бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії (фоторепортаж)

11:59, 28 квітня 2016
Війна
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27 квітня на військовому полігоні біля с. Старе у Київській області відбулися навчання бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Військові навчання Нацгвардії України на полігоні у Київській області / фото УНІАН

Військові НГУ серед іншого відпрацювали стрільби в лісосмузі та танкові маневри, а також бойові дії з використанням іншої бронетехніки.

Бійці Нацгвардії під час навчань у Київській області
Бійці Нацгвардії під час навчань у Київській області /  © УНІАН
Військові НГУ серед іншого відпрацювали стрільби в лісосмузі
Військові НГУ серед іншого відпрацювали стрільби в лісосмузі  /  © УНІАН
Навчання пройшли на військовому полігоні біля села Старе Київської області
Навчання пройшли на військовому полігоні біля села Старе Київської області /  © УНІАН
Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії пыд час навчань
Бійці бригади швидкого реагування Нацгвардії пыд час навчань /  © УНІАН
Також нацгвардейцы провели танкові маневри
Також нацгвардейцы провели танкові маневри /  © УНІАН
Танкові маневри під час навчань НГУ в Київській області
Танкові маневри під час навчань НГУ в Київській області /  © УНІАН
Навчання бригади швидкого реагування НГУ на військовому полігоні у Київської області
Навчання бригади швидкого реагування НГУ на військовому полігоні у Київської області /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

Як повідомляв УНІАН, раніше військове телебачення України опублікувало ексклюзивний відеозапис підготовки десантників ЗСУ у Львівській області під керівництвом іноземних інструкторів.

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