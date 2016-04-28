На Київщині пройшли навчання бійців бригади швидкого реагування Нацгвардії (фоторепортаж)
11:59, 28 квітня 2016Війна
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27 квітня на військовому полігоні біля с. Старе у Київській області відбулися навчання бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
Військові навчання Нацгвардії України на полігоні у Київській області / фото УНІАН
Військові НГУ серед іншого відпрацювали стрільби в лісосмузі та танкові маневри, а також бойові дії з використанням іншої бронетехніки.
Як повідомляв УНІАН, раніше військове телебачення України опублікувало ексклюзивний відеозапис підготовки десантників ЗСУ у Львівській області під керівництвом іноземних інструкторів.
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