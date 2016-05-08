У Маріуполі напередодні свят СБУ запобігла диверсії

Співробітники Служби безпеки України запобігли диверсії, якою терористи планували відзначити «річницю захоплення бойовиками адміністративної будівлі Маріупольського міськвідділу поліції».

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці на замороженому будівельному майданчику, у напівзбудованому приміщенні виявили схованку з вибухівкою та боєприпасами. Зі схованки було вилучено 80 кілограмів пороху, 600 грамів тротилу, 2 електродетонатори, 9 гранатометів РПГ-26 та РПГ-22. Також там знаходилось 16 гранат РГД-5 і Ф-1 із запалами, майже 2,5 тис. набоїв різних калібрів.

За оперативною інформацію, схованка призначалася диверсантам для вчинення терористичних актів у День пам'яті та примирення і 71-ї річниці Перемоги над нацизмом, а також «святкування річниці захоплення бойовиками будівлі Маріупольського міськвідділу поліції».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.