Погасла зірка "ДНР": бойовик "Бабай" поскаржився на спецслужби РФ і заявив, що йому на Донбас дорога закрита

Про це повідомляє "Газета.Ru".

"Відчуття обманутости не тільки від керівництва "ЛНР" і "ДНР", але і наших всяких служб, від держави. Допомога з Росії йде, але не в тих обсягах. Донбасу потрібна насамперед допомога інтелектуальна, розумними керівниками і господарниками", - заявив він.

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Бойовик також поскаржився: коли приїхав з війни дізнався, що у нього накопичився борг за комуналку, а грошей заплатити не було, тому довелося звертатися до місцевої влади. При цьому "Бабай" заявив, що не може повернутися на Донбас.

"Мені туди дорога закрита. Мені кажуть: Саш, туди їхати не можна. Можуть арештувати, посадити у підвал (заарештувати - УНІАН) - причину знайдуть", - розповів "Бабай".

Нагадаємо, що раніше лідер терористів Ігор Гіркін стверджував, що "Бабай", дезертирував і повернувся до Криму. За його словами, відбулося дезертирство великої групи козаків, в тому числі і Олександра Можаєва.