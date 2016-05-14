Ситуація у зоні АТО продовжує загострюватись, бойовики невгамовно обстрілюють позиції військових

Найгарячішою точкою залишається ділянка лінії розмежування біля тимчасово окупованого Донецька. Там бойовики неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, а також мінометів калібру 82 мм, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook. Укріплення сил АТО на підступах до Мар’їнки противник обстрілював з гранатометів, вів там вогонь і ворожий снайпер.

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Зазначається, що неспокійно й на Маріупольському напрямку. Опорні пункти українських воїнів неподалік Широкиного та Гранітного проросійські НЗФ обстріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. А в районі н.п. Новогригорівка бандити двічі били по наших позиціях з БМП.

Окрім того, вчора ввечері було зафіксовано ворожий БПЛА, який, рухаючись з території Російської Федерації, перетнув державний кордон України та проводив повітряну розвідку над тимчасово окупованими територіями.

З початку доби противник вже щонайменше двічі обстріляв опорні пункти сил АТО, поблизу Новогригорівки з озброєння БМП.