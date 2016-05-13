Під Дебальцевим ворожий ударний безпілотник з вибухівкою контузив українського бійця - журналіст
13 травня вночі поблизу Дебальцевого пролетів ударний безпілотник з вибухівкою.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
"Сьогодні вночі прилетів ударний безпілотник з вибухівкою: серйозно контужено бійця. Кожну ніч працюють снайпери з групою прикриття", - йдеться у його повідомленні.
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Крім того, Цаплієнко розповів про бій з ДРГ кілька діб тому на підступах до Дебальцевого, внаслідок якого загинули двоє українських військових і семеро терористів.
Раніше 13 травня в АП повідомляли, що за добу втрат через бойові дії серед особового складу сил АТО немає, однак під Горлівкою внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої поранення отримали двоє військових.