Під Дебальцевим ворожий ударний безпілотник з вибухівкою контузив українського бійця - журналіст

13:42, 13 травня 2016
Війна
742 0

13 травня вночі поблизу Дебальцевого пролетів ударний безпілотник з вибухівкою.

REUTERS

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Сьогодні вночі прилетів ударний безпілотник з вибухівкою: серйозно контужено бійця. Кожну ніч працюють снайпери з групою прикриття", - йдеться у його повідомленні.

Читайте такожДо Дебальцевого прибули близько 70 російських нацгвардійців – розвідка

Крім того, Цаплієнко розповів про бій з ДРГ кілька діб тому на підступах до Дебальцевого, внаслідок якого загинули двоє українських військових і семеро терористів.

Раніше 13 травня в АП повідомляли, що за добу втрат через бойові дії серед особового складу сил АТО немає, однак під Горлівкою внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої поранення отримали двоє військових.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter