На Донеччині за три дні від мін постраждали троє мирних жителів

Троє цивільних людей постраждали в зоні АТО з 13 по 15 травня, повідомляє на своєму сайті Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

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"За даними лікувально-профілактичних установ Донецької області, з 13 по 15 травня 2016 року, в зоні проведення антитерористичної операції постраждали троє цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

"Дві мешканки Мар’їнки з мінно-вибуховими пораненнями госпіталізовані до травматологічного відділення центральної міської лікарні Курахового. Жителя Авдіївки з мінно-вибуховими пораненнями госпіталізовано до травматологічного відділення центральної міської лікарні м. Димитров", - додали в прес-службі.

Як повідомлялось раніше, бойовики знову активізувались неподалік Авдіївки. Вночі по захисниках Авдіївської промзони працювали танки, ствольна артилерія 120-мм міномети, а також гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

Перед травневими святами у зоні АТО було оголошено про поновлення "режиму тиші", який мав вступити в силу 30 квітня.