"Пішов серйозний калібр": промзона Авдіївки після травневих свят знову опинилася під прицілом бойовиків (фото)
11:52, 16 травня 2016Війна
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Проросійські терористи знову активізувалися у промзоні Авдіївки.
Про це написав прес-офіцер Владислав Волошин на своїй сторінці у Facebook.
"Вночі по захисниках Авдіївської промзони працювали танки, ствольна артилерія 120-мм міномети, а про гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю навіть не варто казати", - зазначається у його повідомленні.
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Крім того, він заявив, що пішов уже серйозний калібр, й великоднє і травневе перемир'я закінчилось.
Нагадаємо, 15 травня близько 17.40 бойовики знову відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, є поранений.
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