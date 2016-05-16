"Пішов серйозний калібр": промзона Авдіївки після травневих свят знову опинилася під прицілом бойовиків (фото)

Про це написав прес-офіцер Владислав Волошин на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі по захисниках Авдіївської промзони працювали танки, ствольна артилерія 120-мм міномети, а про гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю навіть не варто казати", - зазначається у його повідомленні.

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Крім того, він заявив, що пішов уже серйозний калібр, й великоднє і травневе перемир'я закінчилось.

Нагадаємо, 15 травня близько 17.40 бойовики знову відкрили вогонь по житлових кварталах Авдіївки, є поранений.