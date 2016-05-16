Із початку конфлікту на Донбасі підрозділи ДСНС ліквідували понад 50 тисяч боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Харківщині під час брифінгу повідомив начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар.

"За два роки більше 50 тисяч боєприпасів ліквідовано нашими підрозділами на звільнених територіях Донецької та Луганської областей", - сказав він.

Бондар наголосив, що підрозділи ДСНС розміщені та виконують завдання вздовж усієї лінії зіткнення, починаючи від Станиці Луганської та закінчуючи Маріуполем.

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"Зараз майже 100 осіб виконують завдання на звільнених територіях, 100 осіб – це люди, які їх змінюють. А в разі виникнення ситуації, пов’язаної з нарощуванням сил на певних об’єктах можуть будуть залучені до 50 осіб. Тобто щодня до виконання робіт залучаються від 100 до 150 осіб", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз виступає за ухвалення законодавства в Україні, яке дозволить залучити для розмінування територій Донбасу неурядові організації.