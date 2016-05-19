У Хмельницькому десантники відпрацювали стрибки з парашутом (фото)

Як повідомляє кореспондент УНІАН, військовослужбовці полку спеціального призначення під час навчань відпрацювали стрибки з парашутом з вертольоту Мі-8МТ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня на військовому полігоні біля с. Старе у Київській області відбулися навчання бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України.