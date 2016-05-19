У Хмельницькому десантники відпрацювали стрибки з парашутом (фото)
17:03, 19 травня 2016Війна
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У Хмельницькому 19 травня пройшли практичні заняття з повітряно-десантної підготовки.
Навчання десантників у Хмельницькому / Фото УНІАН
Як повідомляє кореспондент УНІАН, військовослужбовці полку спеціального призначення під час навчань відпрацювали стрибки з парашутом з вертольоту Мі-8МТ.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня на військовому полігоні біля с. Старе у Київській області відбулися навчання бійців бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
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