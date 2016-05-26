Українська розвідка не бачить поліпшення ситуації на Донбасі: перекидання бойової техніки РФ триває

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі Эспрессо.TV.

Він сказав, що російські найманці на Донбасі активно готуються до боїв і тренуються.

"Насамперед, ми не бачимо ознак стабілізації обстановки на окупованих територіях. І ми не бачимо тих ознак, які свідчать про те, що ситуація буде поліпшуватися. Кожен день ми фіксуємо обстріл наших позицій, це є прямим порушенням Мінських домовленостей. Крім того, на сьогоднішній день йде активна підготовка першого і другого армійських корпусів до літнього періоду навчання бойової підготовки", - сказав Скібіцький.

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Він також зазначив, що кожен день розвідка фіксує перекидання бойової техніки на окуповані території України.