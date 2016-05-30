Волонтери розповіли про важку ситуацію у районі Зайцевого, інформація про "злив" населеного пункту не підтверджується

Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Мирослав Гай.

Крім того, за його словами, пішла атака проросійських терористів. Вночі йшов страшний обстріл Авдіївки.

Також Гай стверджує, що майже втрачено Зайцеве - "там бойовики вже відбили кілометр і зайняли позиції".

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"Широкине і Докучаєвськ - обстріл. Наші не дають насипати. Але впевнений, що ситуація найближчим часом зміниться. Ця нахабність не пройде", - наголошується у повідомленні.

У свою чергу міжнародник-політолог у Маріупольському державному університеті, внесений до "чорних списків" "ДНР" за проукраїнську позицію Богдан Мірошников у своєму Facebook написав, що із Зайцевим нічого подібного не було, і це вже вкотре "зливають" територію України. "Лише звичайний обстріл наших позицій, як і всі останні місяці. Місцевими жителями підтверджується. До речі, багато хто, напевно, не знає, але сам селище Зайцеве ми практично не контролюємо з 2014 року", - стверджує він.

"Тепер про хороше - було "спекотно", були атаки, відбилися. На "території" захоплення інфи немає. 200-х орків троє... поки таке", - пишуть проукраїнські патріоти на сторінці Nova gorlivka у Facebook.