Волонтери розповіли про важку ситуацію у районі Зайцевого, інформація про "злив" населеного пункту не підтверджується
У районі населеного пункту Зайцеве Донецької області активізувалися бойовики.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав волонтер Мирослав Гай.
Крім того, за його словами, пішла атака проросійських терористів. Вночі йшов страшний обстріл Авдіївки.
Також Гай стверджує, що майже втрачено Зайцеве - "там бойовики вже відбили кілометр і зайняли позиції".
Читайте такожТрагічна ніч на Донбасі: стали відомі подробиці загибелі п'яти українських військових
"Широкине і Докучаєвськ - обстріл. Наші не дають насипати. Але впевнений, що ситуація найближчим часом зміниться. Ця нахабність не пройде", - наголошується у повідомленні.
У свою чергу міжнародник-політолог у Маріупольському державному університеті, внесений до "чорних списків" "ДНР" за проукраїнську позицію Богдан Мірошников у своєму Facebook написав, що із Зайцевим нічого подібного не було, і це вже вкотре "зливають" територію України. "Лише звичайний обстріл наших позицій, як і всі останні місяці. Місцевими жителями підтверджується. До речі, багато хто, напевно, не знає, але сам селище Зайцеве ми практично не контролюємо з 2014 року", - стверджує він.
"Тепер про хороше - було "спекотно", були атаки, відбилися. На "території" захоплення інфи немає. 200-х орків троє... поки таке", - пишуть проукраїнські патріоти на сторінці Nova gorlivka у Facebook.