На лінії фронту з'явилася нова "гаряча точка": бойовики здійснили спробу штурму

За минулу добу на лінії фронту з'явилася нова «гаряча точка» – селище Новоселівка Друга в Ясинуватському районі Донецької області, де вчора бойовики здійснили спробу штурму українського опорного пункту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Вчора ввечері у населеному пункті Новоселівка Друга наші війська відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Бій тривав близько півгодини», - зазначив Мотузяник.

В цілому на Донецькому напрямку за минулу добу окупанти випустили по українських позиціях понад 230 мін, а також понад 150 артилерійських снарядів. Ворог вів вогонь з використанням гаубиць калібру 122 мм. Артилерійські обстріли окупантів були спрямовані по українських позиціях в Авдіївці та Опитному, а мінометні обстріли пройшли по всій лінії фронту, повідомив Мотузяник.

На Луганському напрямку за минулу добу відбулося 5 ворожих обстрілів у Станиці Луганській та у Попаснянському районі, а також велись бойові дії в селищі Луганське і на позиції шахти «Путилівська».

«Натомість у Зайцевому, Майорську та поблизу прилеглих територій вчора було абсолютно спокійно», - додав Мотузяник.

На Маріупольському напрямку інтенсивність ворожого вогню значно знизилася, однак обстріли з боку незаконних збройних формувань тривали по всьому фронту від Красногорівки до Широкиного.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в результаті бойових дій п'ятеро військовослужбовців загинули, четверо отримали поранення.

За даними штабу АТО, проросійські бойовики за минулу добу 30 разів обстріляли українських військових на Донбасі. Зокрема, 13 обстрілів було зафіксовано на Донецькому напрямку, 12 - на Маріупольському і 5 - Луганському.