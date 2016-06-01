Ситуація в зоні АТО ускладнилась: бойовики 25 разів відкривали вогонь - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Фейсбук.

З початку доби бойовики 25 разів відкривали вогонь по українських підрозділах вздовж лінії розмежування.

«Бойовики особливо інтенсивно обстрілювали опорні пункти на Маріупольському напрямку. Там противник здійснив 21 обстріл укріплень зі стрілецької зброї, кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного, Новотроїцького та Широкиного»,- йдеться в повідомленні.

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Крім того, поблизу Широкиного в другій половині дня вівся вогонь з 82 мм мінометів.

На підступах до Авдіївки російські найманці для обстрілів використали стрілецьку зброю, кулемети великого калібру, гранатомети різних систем та міномети калібру 82 мм.

З озброєння БМП-1 бойовики вели вогонь по укріпленнях на Світлодарській дузі.

«Протягом дня, за попередньою домовленістю сторін, був продовжений ремонт газогону Красногорівка – Мар”їнка та прокладено 75 метрів труб. Є велика надія на те, що за умов дотримання режиму тиші незабаром мешканці навколишніх населених пунктів отримають газ»,- зазначили в штабі.