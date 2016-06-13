До Дніпра в обласну лікарню за минулу добу із зони АТО доставлено 12 поранених бійців ЗСУ
До Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова за минулу добу із зони проведення антитерористичної операції доставлено 12 поранених бійців Збройних сил України.
Як повідомив на своїй сторінці в Facebook головний лікар медичного закладу Сергій Риженко, троє з них знаходяться у реанімації.
За словами Риженка, один із поранених, вже вдруге потрапив до лікарні.
"Олександр, 35 років. Надходить в лікарню Мечникова з пораненнями вдруге. У бою втратив друга. Судинні хірурги рятують ногу. Пошкоджена стегнова артерія і вени", - зазначив головний лікар.
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Також, згідно з повідомленням відомої волонтерки, керівника батальйону "Госпітальєри" Яни Зінкевич, до Дніпра доставлять тіла чотирьох загиблих під під час боїв на шахті Бутівка під Донецьком в ніч з 11 на 12 червня.
Як повідомляв УНІАН, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко сьогодні заявила про значне погіршення безпекової ситуації на Донбасі та рекордну кількість жертв на фронті за останні 4 тижні.
Народний депутат Ігор Луценко 12 червня на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив, що в результаті чергового нічного обстрілу з боку бойовиків шахти "Бутівка" в Донецькій області обвалився дах, є загиблі. Кількість загиблих українських військовослужбовців він не уточнив.