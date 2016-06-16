Мотузяник: сили АТО за минулу добу знищили 11 бойовиків

14:05, 16 червня 2016
Війна
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За минулу добу сили АТО знищили 11 бойовиків.

Українські бійці ліквідували 11 бойовиків / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«Втрати противника за минулу добу: 11 бойовиків загинули та 13 зазнали поранень одразу із 5 бандформувань так званої «ДНР», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за добу терористи здійснили 41 обстріл сил АТО на Донбасі.

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