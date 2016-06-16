Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", двоє людей важко поранені – Шкіряк

Про це у своєму Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

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"Щойно російські терористи обстріляли мирних мешканців на КПВВ "Мар'їнка"! В ході боєзіткнення важко поранено двох громадян України. Їм надається невідкладна медична допомога. Пункт пропуску закрито у зв'язку з атакою російських бойовиків", - написав Шкіряк.

Він додав, що наразі особовий склад ДПСУ приведений до стану підвищеної бойової готовності і здатен дати відсіч будь-якій агресії.