Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка", двоє людей важко поранені – Шкіряк
19:41, 16 червня 2016Війна
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Пункт пропуску на лінії зіткнення закрито через обстріл.
Бойовики обстріляли КПВВ "Мар'їнка" / УНІАН
Про це у своєму Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.
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"Щойно російські терористи обстріляли мирних мешканців на КПВВ "Мар'їнка"! В ході боєзіткнення важко поранено двох громадян України. Їм надається невідкладна медична допомога. Пункт пропуску закрито у зв'язку з атакою російських бойовиків", - написав Шкіряк.
Він додав, що наразі особовий склад ДПСУ приведений до стану підвищеної бойової готовності і здатен дати відсіч будь-якій агресії.
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