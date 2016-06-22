СБУ видворила з України російського офіцера в СЦКК (відео)

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зокрема, російський військовослужбовець передав заступнику начальника штабу першого армійського корпусу терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Якуб" місячні графіки та маршрути польотів безпілотників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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"На підставі цієї інформації бойовики мали змогу приховувати від міжнародних спостерігачів свої вогневі позиції, а також місця дислокації важкого озброєння та техніки", - йдеться у повідомленні.

Також полковник Володимир Чебан причетний до фальсифікації російською стороною в СЦКК доказів про нібито порушення Мінських домовленостей українськими військовими.

Зазначається, що СБУ оголосила громадянину РФ Чебану рішення про його примусове повернення в країну походження та заборону в'їзду до України строком на п’ять років.

"Іноземець у супроводі співробітників СБУ прибув до державного кордону на Харківщині та залишив територію нашої держави", - розповіли в СБУ.