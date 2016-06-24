Турчинов планує відновити виробництво "Кольчуг"

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, про це він заявив на міжгалузевій нараді з питань забезпечення Збройних сил України засобами радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби.

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За словами Турчинова, забезпечення Збройних сил України, Головного управління розвідки та інших військових формувань сучасними радіоелектронними засобами дозволить ефективно протистояти російській військовій агресії.

При цьому він підкреслив, що однією з першочергових завдань є відновлення в стислі терміни виробництва на евакуйованому з Донецька в Запорізьку область ПАТ "Топаз" сучасних комплексів дальньої радіотехнічної розвідки "Кольчуга КЕ", а також виробництва на київських підприємствах універсальних станцій контролю радіоелектронної та цільової обстановки нового покоління розробки НДІ "Квант-радіолокація".