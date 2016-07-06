Савченко розповіла про прямі переговори з бойовиками

Про це вона заявила в інтерв'ю Новой газете.

Зокрема, Савченко зазначила, що бойовики готові до таких неофіційних переговорів.

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"Готові. Але їм не дає Росія, а мене зупиняє Україна. Але я думаю, що ми все одно зустрінемося", - сказала Савченко.

При цьому на зауваження журналіста про те, що переговори можна вести на нейтральних територіях ігноруючи розпорядження влади, нардеп сказала: "Ми так і робимо".

Від докладних коментарів Савченко відмовилася.

"Я вам повинна здати всі паролі-явки? Навіть не сподівайтеся. Спочатку треба зробити, а результати, якщо вони будуть, скажуть за себе. А якщо говорити наперед — то нічого не вийде".

Як повідомляв УНІАН, раніше українська льотчиця і депутат Верховної Ради України Надія Савченко заявила, що готова вести переговори про звільнення полонених українських військовослужбовців з ватажками "ДНР" і "ЛНР", але не з політиками.