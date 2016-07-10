Ситуація в зоні АТО: на Донецькому напрямку найгарячішою точкою залишається Авдіївська промзона

Минулої доби на Луганщині бойовики знизили інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України, на Маріупольському напрямку, поблизу Авдіївки, Горлівки та на Світлодарській дузі обстріли не вщухають.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Луганщині інтенсивність обстрілів з боку бандформувань, що підтримуються Росією, знизилася. Вчора вночі бойовики застосували гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по українських позиціях біля Станиці Луганської. Протягом дня ворог стріляв по сусідній Новоолександрівці та Новозванівці", - сказав Лисенко.

За його словами, на Донецькому напрямку найгарячішою точкою залишається Авдіївська промзона, де бойовики випустили 104 міни із мінометів калібром 82 та 120 мм. Майже кожен мінометний обстріл бойовиків супроводжувався прицільним обстрілом українських позицій з інших типів зброї - гранатометів, кулеметів і стрілецької.

"Не вщухають обстріли і на Світлодарській дузі. Бойовики відкривали вогонь по позиціям сил АТО з важкого озброєння, зокрема із гармат 122 мм, мінометів, а також бронетехніки", - сказав Лисенко.

Крім того, неспокійно залишається в районі Горлівки, а на Маріупольському напрямку обстріли тривають майже по всій лінії фронту.

Лисенко також додав, що українська військова розвідка зафіксувала створення мобільних мінометних груп бойовиків на машинах, що збираються обстрілювати власні позиції та житлові квартали для дискредитації Збройних сил України та створення сюжетів для російських пропагандистів. При цьому Лисенко підкреслив, що Україна неухильно дотримується Мінських домовленостей та норм міжнародного права щодо забезпечення життя мирних жителів, які проживають на лінії зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби російські окупаційні війська 51 раз відкривали вогонь по підрозділах сил Збройних сил України, загинули троє українських військових, ще 16 зазнали поранень.