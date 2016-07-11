В окупованій Горлівці місцеві жителі накинулися на спостерігачів ОБСЄ (відео)
17:06, 11 липня 2016Війна
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Більше 20 жителів Микитівського району Горлівки напали на групу спостерігачів СММ ОБСЄ, вимагаючи "припинити обстріли і допомогти людям".
У Горлівці місцеві жителі накинулися на ОБСЄ / Скріншот
Спочатку вони спробували поговорити з одним із спостерігачів, але не змогли, оскільки він не розмовляв російською.
Після того, як спостерігачі спробували виїхати, жителі перегородили їм дорогу і хотіли пошкодити їхні автомобілі, але так і не зробили цього.
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Поки що офіційних коментарів від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ немає.
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Раніше в Донецькій області ватажки терористів не пустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в райони, де влаштовані опорні пункти так званої "7-ї окремої мотострілкової бригади".
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