В окупованій Горлівці місцеві жителі накинулися на спостерігачів ОБСЄ (відео)

Спочатку вони спробували поговорити з одним із спостерігачів, але не змогли, оскільки він не розмовляв російською.

Після того, як спостерігачі спробували виїхати, жителі перегородили їм дорогу і хотіли пошкодити їхні автомобілі, але так і не зробили цього.

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Поки що офіційних коментарів від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ немає.

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Раніше в Донецькій області ватажки терористів не пустили спостерігачів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в райони, де влаштовані опорні пункти так званої "7-ї окремої мотострілкової бригади".