В зоні АТО за добу один український військовий загинув, четверо поранені
13:08, 15 липня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО один український військовий загинув, четверо - поранено.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення", - сказав він.
Андрій Лисенко уточнив, що один боєць загинув в районі Мар'їнки внаслідок мінометного обстрілу, а двоє - отримали поранення. Ще двоє військових було поранено в районі Авдіївки та Зайцевого через обстріл з автоматичного гранатомету.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовий загинув, ще шестеро отримали поранення.
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