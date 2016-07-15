В зоні АТО за добу один український військовий загинув, четверо поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення", - сказав він.

Андрій Лисенко уточнив, що один боєць загинув в районі Мар'їнки внаслідок мінометного обстрілу, а двоє - отримали поранення. Ще двоє військових було поранено в районі Авдіївки та Зайцевого через обстріл з автоматичного гранатомету.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один військовий загинув, ще шестеро отримали поранення.