За добу в зоні АТО один військовий загинув, шестеро отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Окрім цього, ще двоє військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої - на розтяжці", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще четверо бійців отримали поранення.