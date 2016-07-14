За добу в зоні АТО один військовий загинув, шестеро отримали поранення
13:11, 14 липня 2016Війна
390 0
За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один військовий загинув, четверо отримали поранення. Ще двох військових було поранено внаслідок підриву на вибуховому пристрої.
Внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожБойовики 72 рази обстріляли позиції сил АТО, "найбільш гаряче" було на Маріупольському напрямку - штаб
"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Окрім цього, ще двоє військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої - на розтяжці", - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще четверо бійців отримали поранення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter