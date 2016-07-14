За добу в зоні АТО один військовий загинув, шестеро отримали поранення

13:11, 14 липня 2016
Війна
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За минулу добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один військовий загинув, четверо отримали поранення. Ще двох військових було поранено внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

facebook.com/theministryofdefence.ua/

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, четверо отримали поранення. Окрім цього, ще двоє військовослужбовців отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої - на розтяжці", - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинув один український військовий і ще четверо бійців отримали поранення.

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