Прикордонники підозрюють бойовиків у застосуванні забороненої лазерної зброї, що вражає сітківку ока

Як передає кореспондент УНІАН, про це помічник голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян сказав сьогодні на брифінгу.

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«18 липня прикордонники, очевидно, зіткнулися з черговим використанням російсько-терористичними військами забороненої відповідною конвенцією лазерною зброєю. А саме: в ході несення служби в районі проведення АТО на блокпосту першого рубежа контрольного посту «Марїнка» отримали ураження органів зору троє військовослужбовців Краматорського прикордонного загону, які вели спостереження за прилеглою територією із застосуванням оптичних приладів», - повідомив Слободян.

За його словами, військовослужбовці отримали опіки сітківки ока різного ступеню тяжкості.

«Характер опіків та попередній медичний діагноз дозволяє зробити висновок про ймовірне застосування противником випромінювачів світла великої потужності, джерелом якого можуть бути так звані осліплюючі лазери», - сказав Слободян.

Військовослужбовців госпіталізовано до центрального клінічного госпіталю Держприкодонслужби для спеціалізованого лікування.

«Інформація про можливе використання російсько-терористичними військами лазерної зброї доведена до Збройних сил України та представників міжнародних і правозахисних організацій», - додав Слободян.