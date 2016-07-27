Сьогодні в Мінську продовжать обговорення демілітаризованих зон на Донбасі

26 липня контактна група обговорила майбутню стратегію Мінського процесу, передає 112 Україна.

"Але також без особливих надій на прориви. На попередньому засіданні 13 липня майже домовилися про демілітаризацію трьох з дванадцяти зон. Очікувалося, що договір може бути підписаний дистанційно. Але нічого цього не сталося", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожМЗС України розповіло про загострення ситуації на Донбасі: у липні в'їхало 19 ешелонів з озброєнням та технікою РФ

Зазначається, що представник від України в Тристоронньої групі екс-президент Леонід Кучма не приїде до Мінська і буде брати участь у переговорах в режимі відеоконференції.

Раніше Управління з координації гуманітарних питань заявляло, що ситуація на Донеччині має тренд до погіршення, оскільки сторони конфлікту намагаються відвоювати території буферної зони, таким чином наближаючись одна до одної.