Ватажок "ДНР" про можливу зустріч із Савченко: Не розумію, про що ми з нею можемо розмовляти

Таким чином він відреагував на заяву нардепа про бажання зустрітися з ним, передає РІА Новости.

"Абсолютно не розумію, про що ми з нею можемо розмовляти. Якщо людина хоче зустрітися і про щось говорити, нехай у першу чергу скаже, про що. Ось тоді і будемо дивитися. Як вона говорила раніше, що може привести сюди військовополонених і поміняти просто так, ніхто не забороняє: вези — віддавай", — сказав Захарченко.

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Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко неодноразово пропонувала провести прямі переговори з "ДНР" і "ЛНР".

Говорячи про шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, депутат виділила такі пункти: продовжити санкції проти Росії, тому що ця країна ще досі не зрозуміла, що їй треба піти зі сходу України"; вийти на прямий зв'язок з "Л/ДНР" без Мінського процесу, без третьої і четвертої сторони.

Савченко стверджує, що готова особисто проводити переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР" як з "народними депутатами".