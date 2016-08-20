Росія відправила на Донбас черговий так званий "гумконвой"

«Сьогодні о 6-й годині ранку з Ногінського рятувального центру МНС Росії до Ростовської області для формування 55-го гуманітарного конвою вирушили автомобілі з гуманітарною допомогою для жителів Донецької і Луганської областей», - повідомляється на сайті МНС РФ.

У відомстві зазначили, що 55-а колона з «гуманітарною допомогою» буде сформована в Ростовській області в Донському рятувальному центрі МНС Росії, де до вантажних автомобілів з Ногінська приєднаються машини з інших регіонів Росії. Формування колони планується завершити до 25 серпня поточного року.

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У МНС РФ стверджують, що загалом до складу 55-ї колони увійдуть понад 70 одиниць техніки, які доставлять «понад 600 тонн гуманітарної допомоги».

«Це продукти харчування, медикаменти та навчальна література, необхідна освітнім установам Донбасу для підготовки до нового навчального року», - йдеться у повідомленні.

Як заявили в МНС РФ, «раніше, із середини серпня 2014 року, 54-ма колонами МНС Росії для жителів Луганської та Донецької областей було доставлено понад 63,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги».

Як повідомляв УНІАН, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

54-й "гумконвой" незаконно перетнув кордон України 21 липня.