Російські окупанти протягом дня здійснили 26 обстрілів по силах АТО - штаб

Про це йдеться зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог з мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметри, гранатометів різних систем та стрілецької зброї 11 разів обстріляв українські позиції на ділянці Авдіївка – північні околиці Горлівки.

На Маріупольському напрямку вогонь з мінометів забороненого калібру 120 міліметрів окупанти відкривали по Новогригорівці та Старогнатівці, калібр 82 міліметри використовували у Красногорівці, Мар’їнці та Широкиному.

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Крім того, у Новогригорівці ворожий вогонь вівся також з кулеметів великого калібру, а у Водяному, Тарамчуку, Мар’їнці та Широкиному тривали провокації з використанням стрілецької зброї. У Широкиному до того ж активізувався снайпер.

На Луганщині мінометний та гранатометний вогонь супротивник відкривав по Новозванівці, у Кримському застосував автоматичні станкові гранатомети, а у Новоолександрівці - снайперську зброю, зазначили у штабі.