"Вдарили спершу ПТУРом": бойовики зруйнували опорний пункт українських військових під Донецьком (відео)

На Світлодарській дузі окупанти атакували українських військових. Бойовики здійснили напад на позиції ЗСУ поблищу селища Луганське, йдеться в сюжеті ТСН.

Ворог задіяв для прикриття вогонь із БМП, а також бив із гранатометів і кулеметів. У підсумку терористам вдалося зруйнувати один з опорників 54-ї бригади. На позицію впала потужна міна. Постраждалих внаслідок обстрілу не було – бійці встигли зайняти свої місця в укриттях. "Вдарили спершу ПТУРом, ми його загасили. Потім за деякий час пряме влучання з міномета", - розповів військовий із позивним "Море".

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Селище Луганське майже оточене террористами – вони тиснуть на нього з трьох боків. Подекуди відстань між загарбниками та оборонцями становить 300-400 метрів. 54-та бригада, яка зараз боронить цю ділянку Світлодарської дуги, постійно потерпає від обстрілів бойовиків. Вночі терористи гатять крупним калібром – наприклад, 120-міліметровими мінометами. "Від сьомої вечора противник веде не дуже агресивний, але провокативний вогонь із ДШК, а днями працювала БМП", - розповів боєць із позивним "КВН".

Вдень свист міни – рідкісне, але не виняткове явище. На свято державного прапора снаряд, який прилетів на українську територію, "привітав" військових тим, що не вибухнув. Бійці ж святкувань не планують, бо ворог на це часу не дасть. У вільну хвилину солдати на передовій воліють почистити зброю. Але прапор свій бережуть: він із ними від початку служби, і кожен боєць, який іде на дембель, залишає на ньому свій підпис.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Авдіївській промзоні сили АТО знищили трьох окупантів і взяли трофейний 12,7-міліметровий кулемет.