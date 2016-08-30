Геращенко: зниклими безвісти на Донбасі числяться близько 500 осіб
Зниклими безвісти в результаті конфлікту на Донбасі числяться близько 500 осіб.
Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко в ефірі телеканалу ICTV, передає LB.ua.
"Сьогодні в списках зниклих безвісти перебуває близько 500 осіб. Дуже багато тих, хто зник після Іловайська", - сказала вона в понеділок увечері.
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Своїм завданням, як представника в гуманітарній підгрупі, Геращенко назвала звільнення заручників, які залишаються в полоні.
"Моє завдання також знайти зниклих безвісти", - додала віце-спікер.
Крім того, вона заявила про необхідність забезпечити допуск на територію Донбасу представників міжнародної місії Червоного хреста для пошуку зниклих без вісті.
За словами Геращенко, у вівторок в Україну прибуває місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста для обговорення цих питань.