ГУР розповіло про розгортання російських військ на південно-західному стратегічному напрямку

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

За даними розвідки, розгортання військ продовжується, в тому числі, за рахунок нарощування наземного компонента на міжвидовому полігоні Чорноморського флоту "Опук" (Крим), 243 загальновійськовому полігоні (Молькіно, Краснодарський край), 244 загальновійськовому полігоні "Прудбой" (Волгоградська обл.), військовому полігоні "Серноводский" (Ставропольський край) та перебазування авіації на аеродроми Південного військового округу: Кіровське (Крим), Анапа, Таганрог, Армавір, Кущевська, Єйськ, Мариновка, Приморсько-Ахтарськ.

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"Підрозділи з’єднань і частин, які завершили висування до полігонів Південного військового округу ЗС РФ, у т.ч. окупованого Криму, приступили до етапу злагодження, організації взаємодії, бойового та матеріально-технічного забезпечення у складі міжвидових угруповань військ на визначених по навчанню окремих операційних напрямках", - йдеться у повідомленні.