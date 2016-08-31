З півночі бойовики на Донбасі 12 раз обстріляли позиції українських військових - штаб АТО

Про це повідомляє штаб АТО на сторінці в Facebook.

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«На Донецькому напрямку захисників Авдіївки обстріляли з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а позиції в Верхнеторецком - зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку терористи застосували вогнепальну зброю у Широкіно, Мар'їнці, Новотроїцькому, Старогнатовке і Богданівці.

На Луганському напрямку противник вів вогонь із стрілецької зброї по Станиці Луганської.