Доба в АТО: 21 ворожий обстріл, на Маріупольському напрямку бойовики гатили зі 120-мм мінометів
Минулої доби російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових: 15 випадків зафіксовано на Маріупольському напрямку, 3 – на Донецькому та 3 – Луганському.
За виключенням поодиноких збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ, ситуація в зоні АТО залишається контрольованою, а "режим тиші" переважно зберігається. Про це станом на шосту ранку 7 вересня повідомляє у Facebook штаб АТО.
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На Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці фронту Широкине – Талаківка, де окупанти стріляли з 120-мм та 82-мм мінометів. "Треба зазначити, що для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил АТО, противник застосував снайперські групи та стрілецьку зброю в районі Мар’їнки", - пояснили у штабі.
На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети.
На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Попасну та Новозванівку.
Також зафіксовано проліт 1 БПЛА, який вів розвідку українських позицій в районі Новоазовська.
"Збройні сили, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслили у штабі.