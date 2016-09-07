Доба в АТО: 21 ворожий обстріл, на Маріупольському напрямку бойовики гатили зі 120-мм мінометів

За виключенням поодиноких збройних провокацій з боку російсько-окупаційних військ, ситуація в зоні АТО залишається контрольованою, а "режим тиші" переважно зберігається. Про це станом на шосту ранку 7 вересня повідомляє у Facebook штаб АТО.

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На Маріупольському напрямку неспокійно було на ділянці фронту Широкине – Талаківка, де окупанти стріляли з 120-мм та 82-мм мінометів. "Треба зазначити, що для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил АТО, противник застосував снайперські групи та стрілецьку зброю в районі Мар’їнки", - пояснили у штабі.

На Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися поблизу Авдіївки. При цьому ворог застосовував кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети.

На Луганському напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Попасну та Новозванівку.

Також зафіксовано проліт 1 БПЛА, який вів розвідку українських позицій в районі Новоазовська.

"Збройні сили, незважаючи на провокативні дії бойовиків, неухильно дотримуються Мінських угод", - підкреслили у штабі.