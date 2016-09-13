У Міноборони повідомили про ще більші втрати серед українських військових на Донбасі
13:19, 13 вересня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За добу, що минула, троє українських військовослужбовців загинули", - сказав він.
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Мотузяник уточнив, що двоє військовослужбовців загинули вчора під час бойового зіткнення поблизу Станиці Луганської, ще один військовослужбовець загинув внаслідок артилерійського обстрілу з використанням 122-мм гармат в районі Чармалика.
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