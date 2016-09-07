МЗС відреагувало на військові навчання Росії на окупованих територіях

Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ у зв'язку з проведенням Росією масштабних військових навчань "Кавказ-2016".

Зазначається, що в Україні глибоко стурбовані з приводу проведення на окупованих територіях та на кордоні України військових навчань "Кавказ-2016".

"Масштабне нарощування міжвидового угруповання військ на окупованих територіях та на кордоні України, його приведення у найвищу бойову готовність свідчить про зростання безпосередньої воєнної загрози для України", - йдеться у коментарі.

В МЗС наголосили, що під виглядом раптової перевірки бойової готовності збройних сил РФ 25-31 серпня, яка фактично стала початковим етапом “Кавказ-2016”, Росія зосередила на південно-західному напрямку угруповання чисельністю близько 100 тисяч військових (в тому числі близько 41 тисячі поблизу кордонів України), понад 2,5 тисяч одиниць бойової техніки, 60 кораблів, 400 літаків і вертольотів. Понад 11 тисяч військовослужбовців було перекинуто до Південного військового округу з інших округів Росії.

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"Привертає увагу, що у своїй воєнній доктрині Росія визначає подібні кроки, а саме розгортання (нарощування) іноземною державою військових контингентів на суміжних з РФ територіях, у тому числі для політичного та воєнного тиску, як одну з основних зовнішніх воєнних загроз", - зауважили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС України нагадали, що провокаційні дії держави-агресора відбуваються на тлі блокування Росією Мінського процесу, невиконання нею безпекових положень Мінських домовленостей та ескалації на Донбасі.

"Відверто провокаційний характер дій РФ зводить нанівець міжнародні зусилля із стабілізації ситуації на Донбасі, загрожує регіональній стабільності", - додали у відомстві.

Крім того, як відзначили в МЗС, "звертає на себе увагу", що на тлі навчань "Кавказ-2016" у період 5-9 вересня відбуваються також командно-штабні навчання так званих 1-го та 2-го армійських корпусів російських окупаційних військ на Донбасі.

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"Протягом останнього часу така практика набула усталеного характеру, оскільки усі заходи оперативної і бойової підготовки зазначених корпусів проходять в єдиній системі збройних сил Росії та під контролем представників Генерального штабу та Південного військового округу Росії", - йдеться в заяві.

У зв’язку з цим Україна закликає РФ припинити провокативне нарощування військової присутності на окупованих територіях і на кордоні з Україною та забезпечити кроки із зниження напруги.

Також МЗС закликає міжнародну спільноту та партнерів України вжити заходів для того, щоб спонукати Росію відмовитися від провокацій та дій, спрямованих на руйнування глобальної та регіональної безпеки.