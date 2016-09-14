Пост "Мар'їнка" призупиняв пропуск через небезпечну знахідку

Про це повідомляє прес-центр ДПСУ

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Прикордонники, виявивши небезпечну знахідку, одразу вжили заходів з евакуації людей з метою збереження їх життя і повідомили взаємодіючим підрозділам.

"Як виявилося пізніше невідомі встановили розтяжку з гранатою Ф-1 поблизу контрольного поста "Мар'їнка". Її успішно знешкодили військовослужбовці Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Пізніше спікер відомства Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook повідомив про відновлення роботи КПВВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня пропуск осіб та транспортних засобів відбувається в нових тимчасових рамках, з 7.00 до 18.30. Таким чином час роботи КПВВ стає коротшим.

Прикордонники пояснили, що зміна часового режиму в першу чергу пов'язана з безпекою і спрямована на забезпечення безпеки життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світлий час доби скорочується, а в темний час підвищується ризик обстрілу з боку російських найманців.