Пост "Мар'їнка" призупиняв пропуск через небезпечну знахідку
Контрольний пост "Мар'їнка" тимчасово припиняв пропуск громадян та транспорту через виявлену поблизу КПП бойову гранату.
Про це повідомляє прес-центр ДПСУ
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Прикордонники, виявивши небезпечну знахідку, одразу вжили заходів з евакуації людей з метою збереження їх життя і повідомили взаємодіючим підрозділам.
"Як виявилося пізніше невідомі встановили розтяжку з гранатою Ф-1 поблизу контрольного поста "Мар'їнка". Її успішно знешкодили військовослужбовці Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Пізніше спікер відомства Олег Слободян на своїй сторінці в Facebook повідомив про відновлення роботи КПВВ.
Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня пропуск осіб та транспортних засобів відбувається в нових тимчасових рамках, з 7.00 до 18.30. Таким чином час роботи КПВВ стає коротшим.
Прикордонники пояснили, що зміна часового режиму в першу чергу пов'язана з безпекою і спрямована на забезпечення безпеки життя мирного населення, яке перетинає лінію розмежування, оскільки світлий час доби скорочується, а в темний час підвищується ризик обстрілу з боку російських найманців.