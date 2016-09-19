Геращенко розповіла про поїздку євродепутатів на Донбас (фоторепортаж)

Про це повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Шкода, що лише три європейських депутати з 20, які спочатку збиралися їхати на схід, таки наважилися на цю важливу поїздку, аби на власні очі побачити, чи можна тут проводити вибори. Інші скасували давно запланований візит в останню хвилину, коли керівництво Європейського парламенту порекомендувало своїм депутатам через небезпеку не їхати далі Києва", - йдеться у її повідомленні.

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Крім того, євродепутати відвідали передову, місце дислокації українських військових.

"Наші європейські колеги переконані, що ті, хто ратують за зняття санкцій з РФ, мають побувати тут, в Мар'їнці - побачити наслідки "братньої любові". А не пафосно говорити про Мінські угоди з безпечних європейських столиць", - наголосила Геращенко.

Раніше сьогодні під час поїздки на Донбас депутат Європейського парламенту від Чеської республіки Яромир Штетіна заявив, що єдиний спосіб завершення конфлікту в Україні – це постачання військового озброєння.